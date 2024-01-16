Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Ромащенко высказался об уходе Быстрова и Волкова

Тренер «Ахмата» Ромащенко высказался об уходе Быстрова и Волкова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал уход из клуба защитников Марата Быстрова и Владислава Волкова.

«Хотели бы сказать спасибо этим ребятам, которые были в команде. Волкову нужна игровая практика, поэтому принято решение, чтобы он отправится в аренду. Это касается и Быстрова, ему также нужно играть, а не сидеть на скамейке запасных. Я думаю, что это правильно, поэтому желаем ему удачи, спасибо за ту работу, которую мы делали вместе, и успехов в дальнейшем», — приводит слова Ромащенко пресс-служба грозненского клуба.

По информации Transfermarkt, бывший защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров подписал контракт с казахстанской «Астаной» в качестве свободного агента.

23-летний защитник Владислав Волков отправился в аренду до конца сезона в «Ленинградец».

Материалы по теме
Игрок «Ахмата» Камило высказался об уровне чемпионата России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android