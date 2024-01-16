Игрок «Ахмата» Камило высказался об уровне чемпионата России

Бразильский полузащитник «Ахмата» Камило Рейджерс де Оливейра, ранее выступавший за французский «Лион», сравнил уровень чемпионата России с другими европейскими чемпионатами.

«Стилистика немного отличается. Сложно, конечно, сравнивать, но мне кажется что здесь чемпионат немного более силовой, много борьбы и много очень тяжёлых матчей», — сказал Камило в интервью пресс-службе клуба, опубликованном в телеграм-канале.

Де Оливейра перешёл в «Лион» ещё в январе 2020 года, однако провёл большую часть времени во французском клубе в аренде в других командах. В прошлом сезоне Камило сыграл девять матчей за бельгийский «Моленбек», не отметившись результативными действиями.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл за грозненский «Ахмат» 18 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

«Ахмат» после 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает 13-е место в турнирной таблице.