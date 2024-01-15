Бывший футболист «Шахтёра»: не могу сказать, что Луческу прямо ненавидел украинцев

Бывший футболист «Шахтёра» Алексей Гай рассказал, как румынский специалист относился к украинским футболистам и легионерам.

«Я не могу сказать, что он прямо ненавидел украинцев, но с бразильцами у него были гораздо более теплые отношения. Он просто понимал, что им нужна рука помощи для скорейшей адаптации к украинскому футболу и жизни. Луческу – грамотный специалист и знал, что к каждому нужен индивидуальный подход», — приводит слова Гая Украинский футбол.

Напомним, Луческу возглавлял «Шахтёр» с 2004 по 2016 год, после чего перешёл в «Зенит». Последним на данный момент клубом специалиста является киевское «Динамо», которое он покинул в ноябре 2023 года.

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