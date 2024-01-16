Гильермо Сото перешёл из «Балтики» в «Универсидад Католика»

Чилийский защитник Гильермо Сото перешёл из калининградской «Балтики» в «Универсидад Католика». Об этом сообщает пресс-служба команды из Чили в соцсети Х (ранее Twitter). Футболист подписал контракт до 2026 года.

Фото: Аккаунт «Универсидад Католика» в соцсети Х

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 350 тыс. При этом рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

Напомним, 29-летний Сото перешёл в «Балтику» из «Уракана» в августе 2023 года. В составе калининградского клуба он провёл 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. В активе защитника есть три матча в составе основной сборной Чили. Отметим, что Гильермо является воспитанником клуба «Универсидад Католика», однако за основной состав клуба Сото так и не дебютировал.