«АЗ» обыграл «Квик Бойс» в серии пенальти и прошёл в четвертьфинал Кубка Нидерландов

Завершился матч 1/8 финала Кубка Нидерландов, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Квик Бойс». Команды играли на стадионе «АФАС» в Алкмаре, Нидерланды. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Основное время матча закончилось со счётом 2:2, дополнительное — 1:1. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, сильнее в которой оказался «АЗ Алкмар» (4:2).

Полная трансляция матчей Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

Первой открыла счёт команда из второго по силе дивизиона Нидерландов. Голом отметился Нигели Огиди Нванкво после передачи Джейсона Мерштадта на 59-й минуте. На 70-й минуте Дани де Вит после паса Бруно Мартинса Инди сравнял счёт. А через две минуты Эрнест Поку вывел хозяев вперёд. На 90+7-й минуте Леонард де Бесте вновь сделал счёт равным.

В дополнительное время команды смогли отличиться по разу, а в серии пенальти «АЗ Алкмар» обыграл своего соперника со счётом 4:2.

Ранее «АЗ Алкмар» в Кубке Нидерландов прошёл «Харденберг» со счётом 3:2 в дополнительное время. В 1/4 турнира также прошли «Гронинген» и «АДО Ден Хааг».