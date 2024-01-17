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«АЗ» обыграл «Квик Бойс» в серии пенальти и прошёл в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«АЗ» обыграл «Квик Бойс» в серии пенальти и прошёл в четвертьфинал Кубка Нидерландов
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Нидерландов, в котором встречались «АЗ Алкмар» и «Квик Бойс». Команды играли на стадионе «АФАС» в Алкмаре, Нидерланды. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Основное время матча закончилось со счётом 2:2, дополнительное — 1:1. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, сильнее в которой оказался «АЗ Алкмар» (4:2).

Кубок Нидерландов . 1/8 финала
16 января 2024, вторник. 23:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
Окончен
3 : 3
4 : 2
Квик Бойс
Катвейк
0:1 Nwankwo – 59'     1:1 де Вит – 70'     2:1 Поку – 72'     2:2 de Beste – 90+7'     3:2 ван Бредероде – 97'     3:3 van Duijn – 113'    

Полная трансляция матчей Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

Первой открыла счёт команда из второго по силе дивизиона Нидерландов. Голом отметился Нигели Огиди Нванкво после передачи Джейсона Мерштадта на 59-й минуте. На 70-й минуте Дани де Вит после паса Бруно Мартинса Инди сравнял счёт. А через две минуты Эрнест Поку вывел хозяев вперёд. На 90+7-й минуте Леонард де Бесте вновь сделал счёт равным.

В дополнительное время команды смогли отличиться по разу, а в серии пенальти «АЗ Алкмар» обыграл своего соперника со счётом 4:2.

Ранее «АЗ Алкмар» в Кубке Нидерландов прошёл «Харденберг» со счётом 3:2 в дополнительное время. В 1/4 турнира также прошли «Гронинген» и «АДО Ден Хааг».

Турнирная сетка Кубка Нидерландов сезона-2023/2024
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