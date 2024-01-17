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«Химки» сделали предложение лучшему бомбардиру чемпионата Венесуэлы — Источник

«Химки» сделали предложение лучшему бомбардиру чемпионата Венесуэлы — Источник
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Подмосковные «Химки» сделали предложение «Олвейс Реди» о переходе лучшего бомбардира прошлого розыгрыша чемпионата Венесуэлы Дорни Ромеро, информирует интернет-издание Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Химки» пытались подписать нападающего Йорди Рейну из «Торпедо», однако попытка не увенчалась успехом. Дорни Ромеро является альтернативной Рейне для подмосковного клуба.

В прошлом году доминиканский футболист Дорни Ромеро сыграл 46 матчей во всех турнирах и забил в них 29 голов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев намерен серьёзно усилить команду. Клуб хочет выкупить арендованных у «Локомотива» и ЦСКА игроков, а также подписать нового нападающего.

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