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Защитник «Челси» Чилуэлл: я был рад вернуться на поле и помочь команде

Защитник «Челси» Чилуэлл: я был рад вернуться на поле и помочь команде
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Футболист «Челси» Бенджамин Чилуэлл прокомментировал своё возвращение на поле после перенесённой травмы. Защитник принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0).

«Здорово было вернуться и помочь команде. Мне казалось, что я отсутствовал очень долго, но болельщики оказали мне тёплый приём. Спасибо им за это. Травма — это всегда неприятно, но с этим приходится иметь дело. Главное — суметь найти плюсы в такой ситуации. Я усердно работал, чтобы восстановиться и быть готовым к тому, чтобы выйти на поле», — приводит слова Чилуэлла официальный сайт «Челси».

Напомним, Чилуэлл не появлялся на поле с конца сентября из-за травмы бедра. «Челси» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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