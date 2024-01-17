«Что ты несёшь?» Комментатор Генич — о реакции Акинфеева на критику

Футбольный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, как его приятель, вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев, реагирует на критику в свой адрес.

«Как ругать футболиста, если он твой кореш? Это самая большая проблема, мне кажется, для любого комментатора. В советское время говорили, что ни в коем случае нельзя заводить дружбу с футболистами, чтобы быть объективным в оценке его игры и действий. С этим сложно.

У меня не так много близких друзей из РПЛ, которых можно было бы не критиковать. Я сдерживаю себя в критике Игоря Акинфеева, потому что у нас очень хорошие и добрые отношения. А насколько я знаю, Игорь к критике относится всегда так… Он, бывает, присылает мне голосовые или текстовые сообщения: «Чё ты несёшь?» Это самый популярный посыл практически от любого футболиста», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».