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«Что ты несёшь?» Комментатор Генич — о реакции Акинфеева на критику

«Что ты несёшь?» Комментатор Генич — о реакции Акинфеева на критику
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Футбольный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, как его приятель, вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев, реагирует на критику в свой адрес.

«Как ругать футболиста, если он твой кореш? Это самая большая проблема, мне кажется, для любого комментатора. В советское время говорили, что ни в коем случае нельзя заводить дружбу с футболистами, чтобы быть объективным в оценке его игры и действий. С этим сложно.

У меня не так много близких друзей из РПЛ, которых можно было бы не критиковать. Я сдерживаю себя в критике Игоря Акинфеева, потому что у нас очень хорошие и добрые отношения. А насколько я знаю, Игорь к критике относится всегда так… Он, бывает, присылает мне голосовые или текстовые сообщения: «Чё ты несёшь?» Это самый популярный посыл практически от любого футболиста», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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