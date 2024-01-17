Акинфеев: в начале карьеры я и за пивом бегал, и мячи таскал — времена были золотые

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о порядках внутри армейской команды на старте своей карьеры. Голкипер признался, что, будучи молодым футболистом, выполнял поручения старших коллег. Эти поручения не всегда касались футбола. Однако Акинфеев подчеркнул, что ему приятно вспоминать эти моменты.

«Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: «Э, Акинфей, молодой, иди сюда». Я говорю: «Да, Андрюш». Подхожу, он мне деньги даёт: «За пивком сгоняй». Пошёл, конечно! Принёс пиво им — «Хайнекен», как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать. Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали. Наоборот, те времена были золотые. Честно скажу, и бутсы мыл — и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Всё это было», — приводит слова Игоря Акинфеева «Спорт-экспресс».