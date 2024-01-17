Никита Глушков: было приятно слышать, что Тихонов хотел видеть меня в «Енисее»

Полузащитник футбольного клуба «Акрон» Никита Глушков отреагировал на слова нового главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова. Ранее специалист назвал уход Глушкова в «Акрон» большой потерей для «Енисея». Футболист признался, что ему приятно читать о себе такие слова от легендарного в прошлом игрока. Также Глушков рассказал, как проходят зимние сборы в новой команде.

«Пока адаптируюсь к новым требованиям, коллективу. Во всех командах, везде всё разное. Ребята в «Акроне» все доброжелательны ко мне, хорошо приняли в команде. Как проходят сборы? Непросто, всё очень интенсивно. Много беговой и тактической работы. Нравится футбол, который нам прививает главный тренер.

Слышал ли я слова Тихонова обо мне? Да, конечно, было приятно услышать от такого человека, что он хотел видеть меня в команде. Что касается поработать с Тихоновым в будущем, загадывать не буду. Слышал много хороших отзывов о работе Андрея Валерьевича. Всегда интересно работать с сильными специалистами», — приводит слова Глушкова «РБ Спорт».