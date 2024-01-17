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Моуринью является одним из кандидатов на замену Хави в «Барселоне»

Португальский специалист Жозе Моуринью входит в число возможных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае увольнения Хави. Об этом сообщил El Nacional.

Основным вариантом называется Рафаэль Маркес, которые возглавляет «Барселону Атлетик». Отмечается, что в случае с Моуринью президент «Барселоны» Жоан Лапорта наложил вето на подписание специалиста из-за деятельности тренера, направленной против «Барселоны». Третьим вариантом упоминается главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Жозе Моуринью вчера, 16 января. Пост главного тренера клуба занял Даниэле Де Росси. Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» добрались до финала Лиги Европы.