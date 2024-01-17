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Олег Кононов возглавил «Торпедо»

Олег Кононов возглавил «Торпедо»
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Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на два с половиной года.

Ранее сегодня «Торпедо» объявило о смене президента клуба. Новым президентом автозаводцев стал Александр Волнушкин, который ранее входил в наблюдательный совет «Химок». Он сменил на этом посту Ярослава Савина.

Ранее в СМИ появлялась информация, что перед «Торпедо» будет поставлена задача выйти в Российскую Премьер-Лигу к лету 2025 года. К зимнему перерыву текущего цикла «Торпедо» занимает лишь восьмое место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах. Кононов может стать уже третьим тренером команды в нынешнем сезоне.

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