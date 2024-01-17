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«Зенит» сослал Кругового во вторую команду после договорённости футболиста с ЦСКА

«Зенит» сослал Кругового во вторую команду после договорённости футболиста с ЦСКА
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Петербургский «Зенит» отправил Данила Кругового во вторую команду после договорённости футболиста с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сегодня, 17 января, стало известно о том, что Круговой продолжит карьеру в ЦСКА. Российский игрок подписал с армейцами соглашение до лета 2028 года. Контракт вступит в силу с 4 июня. При этом во второй части текущего сезона Данил будет получать игровую практику в «Зените-2».

Напомним, на счету Кругового в общей сложности 105 матчей в составе основного футбольного клуба «Зенит». В его активе два гола и девять результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми Данил стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

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