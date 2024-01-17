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«Пари НН» объявил о трансфере Севикяна в «Ференцварош»

«Пари НН» объявил о трансфере Севикяна в «Ференцварош»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян перешёл в венгерский «Ференцварош», информирует официальный сайт российского клуба. Отмечается, что «Ференцварош» воспользовался опцией выкупа футболиста.

«Желаем Эдгару удачи в его дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба нижегородского клуба в соцсетях.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива» и испанского «Леванте». Армянский футболист летом 2022 года перебрался в «Пари НН» в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Эдгар сыграл за нижегородцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. Кроме того, в 2023 году футболист стал вызываться в основную сборную Армении, за которую успел сыграть четыре матча.

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