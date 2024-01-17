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Правильно ли «Зенит» перевёл Кругового во вторую команду из-за летнего перехода в ЦСКА?

Правильно ли «Зенит» перевёл Кругового во вторую команду из-за летнего перехода в ЦСКА?
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Сегодня, 17 января 2024 года, стало известно, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Российский футболист заключил контракт с красно-синими до 30 июня 2028 года. После завершения нынешнего сезона Круговой покинет стан сине-бело-голубых на правах свободного агента и отправится в ЦСКА.

Сразу после того, как ЦСКА объявил о подписании Кругового, «Зенит» принял решение сослать защитника во вторую команду. Там он будет получать игровую практику во второй части текущего сезона.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Правильно ли «Зенит» перевёл Кругового во вторую команду из-за летнего перехода в ЦСКА?»

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