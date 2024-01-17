Катар с минимальным счётом одолел Таджикистан на Кубке Азии

Завершился матч 2-го тура группового раунда Кубка Азии, в котором встречались сборные Таджикистана и Катара. Команды играли на стадионе «Аль-Байт» (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с японцем Хироюки Кимурой. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Катар одолел своего соперника с минимальным преимуществом — 1:0.

Сборная Катара смогла забить единственный гол на 17-й минуте. Взятием ворот отметился нападающий Акрам Афиф. Во втором тайме команды не смогли обменяться забитыми мячами. Матч так и завершился — победа Катара со счётом 1:0.

Наивысшим достижением Катара на Кубке Азии является чемпионство. «Бордовым» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Таджикистан, в свою очередь, может похвастаться лишь выходом в основную сетку турнира.