Катар с минимальным счётом одолел Таджикистан на Кубке Азии

Завершился матч 2-го тура группового раунда Кубка Азии, в котором встречались сборные Таджикистана и Катара. Команды играли на стадионе «Аль-Байт» (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с японцем Хироюки Кимурой. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Катар одолел своего соперника с минимальным преимуществом — 1:0.
Сборная Катара смогла забить единственный гол на 17-й минуте. Взятием ворот отметился нападающий Акрам Афиф. Во втором тайме команды не смогли обменяться забитыми мячами. Матч так и завершился — победа Катара со счётом 1:0.
Наивысшим достижением Катара на Кубке Азии является чемпионство. «Бордовым» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Таджикистан, в свою очередь, может похвастаться лишь выходом в основную сетку турнира.
- 17 января 2024
-
20:35
-
20:30
-
20:21
-
20:19
-
20:18
-
20:14
-
20:13
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:42
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:27
-
19:25
-
19:17
-
19:15
-
19:09
-
18:52
-
18:52
-
18:52
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:26
-
18:20
-
18:19
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:53
-
17:49
-
17:49
-
17:46