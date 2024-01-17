Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Боков: ссылка Кругового во вторую команду — ненормально

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Максим Боков высказался об информации о ссылке защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в дубль петербургской команды. Это произошло после того, как игрок обороны согласовал контракт с армейцами.

«Я считаю, что это ненормально. Видимо, такая у клуба политика, — российские игроки не особо котируются. Не знаю, обида ли это. Может, где-то так принято: он уже подписал контракт — зачем ему играть? Но Круговой мог бы принести пользу «Зениту» весной. Медведев сказал «На двух стульях за «Зенит» не играют»? Из этих слов можно сделать определённые выводы», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Круговой находился в системе «Зенита» с 2015 года. В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.