Серджино Дест: не вернусь в «Барселону», пока там будет Хави

Защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий на правах аренды в составе ПСВ, высказался о своём будущем в составе каталонцев при Хави, который возглавляет команду. Голландский игрок заявил, что не вернётся в стан сине-гранатовых, пока там работает испанец.

«Я не вернусь в «Барселону», пока там будет Хави», — сказал Дест в интервью Voetbal International.

В августе 2023 года защитник «Барселоны» Серджино Дест на правах аренды перебрался в ПСВ. Аренда рассчитана до июня 2024 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство нидерландского клуба приняло решение активировать опцию выкупа американца за € 10 млн.

Напомним, действующий контракт Деста с каталонским клубом действует до конца июня 2025 года.

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