Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серджино Дест: не вернусь в «Барселону», пока там будет Хави

Серджино Дест: не вернусь в «Барселону», пока там будет Хави
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий на правах аренды в составе ПСВ, высказался о своём будущем в составе каталонцев при Хави, который возглавляет команду. Голландский игрок заявил, что не вернётся в стан сине-гранатовых, пока там работает испанец.

«Я не вернусь в «Барселону», пока там будет Хави», — сказал Дест в интервью Voetbal International.

В августе 2023 года защитник «Барселоны» Серджино Дест на правах аренды перебрался в ПСВ. Аренда рассчитана до июня 2024 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство нидерландского клуба приняло решение активировать опцию выкупа американца за € 10 млн.

Напомним, действующий контракт Деста с каталонским клубом действует до конца июня 2025 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
Моуринью является одним из кандидатов на замену Хави в «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android