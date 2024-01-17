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«Барселону» может возглавить Тьяго Мотта

«Барселону» может возглавить Тьяго Мотта
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Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта в ближайшее время может стать наставником «Барселоны». Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, за назначение 41-летнего итальянского специалиста выступает спортивный директор «блауграны» Деку. Португалец хорошо знаком с Моттой. Оба экс-футболиста выступали за «Барселону» в середине 2000-х годов.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, тренерская карьера Мотты началась в 2019 году. С тех пор итальянец успел поработать с такими командами, как «ПСЖ» (до 19 лет), «Дженоа», «Специя» и «Болонья».

На данный момент «Барселона» занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 41 очко после 19 туров. В Лиге чемпионов каталонцам удалось пробиться в 1/8 финала. На этой стадии сине-гранатовые сразятся с «Наполи».

Ранее сообщалось о возможном назначении на пост главного тренера «Барселоны» известного португальского специалиста Жозе Моуринью.

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