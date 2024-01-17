Бывший нападающий «Челси» оформил покер в игре за «Фенербахче»

В среду, 17 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Турции, в котором встречались «Фенербахче» и «Аданаспор». Игра проходила в Стамбуле на стадионе «Шукру Саракоглу». Хозяевам поля удалось добиться разгромной победы — 6:0. Четыре из шести голов записал на свой счёт бельгийский нападающий «жёлтых канареек» Миши Батшуайи.

Батшуайи выступает за «Фенербахче» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл за стамбульцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

Ранее стало известно об интересе к Батшуайи со стороны шотландского «Рейнджерс».