Экс-форвард «Челси» заинтересовал шотландский «Рейнджерс»

Бывший нападающий «Челси» Миши Батшуайи, ныне выступающий за «Фенербахче», может стать игроком «Рейнджерс». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в последние несколько дней представители шотландского клуба ведут переговоры о трансфере 30-летнего форварда. Отмечается, что игрок не сумел договориться с «Фенербахче» о продлении контракта. Боссы турецкой команды приняли решение расстаться с бельгийцем в январе, чтобы не потерять его бесплатно летом.

Батшуайи выступает за «Фенербахче» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл за стамбульцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.