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Агент Помазуна: для «Урала» выкуп из ЦСКА неподъёмен. У нас есть варианты в Европе

Агент Помазуна: для «Урала» выкуп из ЦСКА неподъёмен. У нас есть варианты в Европе
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Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы голкипера екатеринбургского «Урала» Ильи Помазуна, высказался о будущем российского игрока.

«У нас есть желание провести трансфер Помазуна в европейский клуб, но об этом можно будет говорить летом. Варианты у нас есть, сейчас общаемся с этими клубами. Илья находится на сборах «Урала», работает, а по всем остальным вопросам будем действовать по ситуации.

Рассматривает ли «Урал» полноценный выкуп Помазуна из ЦСКА? Я не буду называть цифр, но, думаю, что для «Урала» такой трансфер неподъёмен», — приводит слова Сафонова Metaratings.

27-летний вратарь является воспитанником ЦСКА и при этом четыре раза отдавался в «Урал» в качестве аренды. Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».

Благодаря игре за уральцев Помазун начал вызываться в основную сборную России, за которую сыграл один товарищеский матч с национальной командой Кении (2:2).

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