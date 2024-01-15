Президент «Урала» Иванов высказался о Помазуне, который принадлежит ЦСКА

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о голкипере команды Илье Помазуне, который принадлежит московскому ЦСКА.

«У Ильи контракт как был с ЦСКА, так и остаётся, у нас он в аренде четвёртый сезон. Мы не можем решать за армейцев или за самого Илью. Как они решат, так и будет», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

27-летний вратарь является воспитанником ЦСКА и при этом четыре раза отдавался в «Урал» в качестве аренды. Помазун принял участие за «шмелей» в нынешнем сезоне в 22 матчах во всех турнирах, где пропустил 32 мяча и шесть встреч сыграл «на ноль».

Благодаря игре за уральцев Помазун начал вызываться в основную сборную России, за которую сыграл один товарищеский матч с национальной командой Кении (2:2).