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Женская «Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Суперкубка Испании

Женская «Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Суперкубка Испании
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Завершился матч 1/2 финала женского Суперкубка Испании, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Бутарке» в Леганесе (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мартой Уэртой де Аса. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Барселона» с лёгкостью разобралась со своим соперником (4:0) и вышла в решающий матч турнира, в котором сразится с «Леванте».

Каталонская команда добыла для себя комфортное преимущество в счёте ещё до перерыва. Дублем отметилась нападающая сине-гранатовых Мариона Кальдентей, ещё один гол забила Сальма Паральюэло. На 52-й минуте Паральюэло удалось ещё раз отличиться, установив тем самым окончательные цифры на табло — 4:0.

Напомним, в воскресенье, 14 января, мужская команда «Реала» разгромила «Барселону» (4:1) и стала обладателем Суперкубка Испании — 2024.

Ранее полузащитницу «Барселоны» Айтану Бонмати признали лучшей футболисткой года.

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