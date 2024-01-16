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Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА

Айтана Бонмати признана лучшей футболисткой года по версии ФИФА
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Сегодня, 15 января, в Лондоне состоялась церемония вручения награды лучшей футболистке 2023 года по версии ФИФА. Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании) получила приз лучшей футболистке года по версии ФИФА. Стоит отметить, что в шорт-лист претендентов на приз лучшей футболистке также вошли Линда Кайседо («Реал», сборная Колумбии) и Дженнифер Эрмосо («Пачука», сборная Испании).

Напомним, в 2023 году Айтана Бонмати выиграла Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, а также Ла Лигу в составе «Барселоны», а также женский Чемпионат Мира по футболу в составе сборной Испании. 30 октября полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати выиграла «Золотой мяч» — 2023 среди женщин. В нынешнем сезоне 25-летняя испанка приняла участие в 14 матчах «Барселоны», в которых забила восемь голов и отдала шесть результативных передач.

В 2023 году Дженнифер Эрмосо выиграла женский Чемпионат Мира по футболу в составе сборной Испании. 33-летняя Эрмосо, выступающая за «Пачуку», провела девять игр в чемпионате Мексики и забила три гола.

В 2023 году 18-летняя колумбийка Кайседо сыграла в 12 встречах за «Реал», отметившись одним голом и пятью ассистами.

Напомним, победителя определяют по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

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