Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ДР Конго — Замбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Давилы планирует встретиться с гендиром ЦСКА для обсуждения перехода в «Сельту»

Агент Давилы планирует встретиться с гендиром ЦСКА для обсуждения перехода в «Сельту»
Аудио-версия:
Комментарии

Игнасио Хименес, который представляет интересы футболиста ЦСКА Виктора Давилы, планирует встретиться с генеральным директором клуба Романом Бабаевым для обсуждения перехода в испанскую «Сельту», сообщает журналист Лоренсо Лепоре в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес испанской команды к Давиле действительно есть, а переход в «Сельту» очень нравится чилийскому нападающему.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор «Сельты» Марко Гарсес очень хорошо знает футболиста и является главным сторонником потенциального трансфера.

В нынешнем сезоне Давила сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5,5 млн.

Материалы по теме
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном уходе Давилы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android