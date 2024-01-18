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Агент Давилы планирует встретиться с гендиром ЦСКА для обсуждения перехода в «Сельту»

Игнасио Хименес, который представляет интересы футболиста ЦСКА Виктора Давилы, планирует встретиться с генеральным директором клуба Романом Бабаевым для обсуждения перехода в испанскую «Сельту», сообщает журналист Лоренсо Лепоре в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес испанской команды к Давиле действительно есть, а переход в «Сельту» очень нравится чилийскому нападающему.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор «Сельты» Марко Гарсес очень хорошо знает футболиста и является главным сторонником потенциального трансфера.

В нынешнем сезоне Давила сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5,5 млн.