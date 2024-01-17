В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном уходе Давилы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-синих Виктора Давилы в испанскую «Сельту».

«Вообще интересно, как из фразы «спортивный директор знает игрока» делаются заголовки «игрок может уйти». Так можно делать новости по каждому футболисту. Что, впрочем, и происходит в трансферные окна», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Сельта» интересуется Давилой. Отмечалось, что спортивный директор Марко Гарсес очень хорошо знает футболиста и является главным сторонником потенциального трансфера.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Виктор Давила провёл 11 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету футболиста четыре игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.