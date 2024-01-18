«Бавария» рассматривает вариант с подписанием защитника сборной Италии

«Бавария» интересуется центральным защитником «Торино» и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает журналист Марсель Мёллер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, приоритетом игрока обороны остаётся переход в «Милан». На 24-летнего футболиста претендуют и другие итальянские клубы. Отмечается, что руководство туринской команды не заинтересовано в расставании с защитником в текущее зимнее трансферное окно.

Буонджорно выступает за «Торино» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Буонджорно со стороны «Милана».