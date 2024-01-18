Адвокат Бензема объяснил, почему игрок подал в суд на главу МВД Франции

Хьюг Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, объяснил, почему сторона футболиста подала в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

«Говорят, Карим имеет тесные связи с«Братьями-мусульманами». Нет! Он не связан с «Братьями-мусульманами». Я спрашивал его. Он ответил мне: «Никогда». Он не имеет к ним никакого отношения. Это абсурд. Слова министра имеют далеко идущие последствия. Да, я подтверждаю, что мы подали в суд на господина Дарманена. Когда Карим услышал, что сказал министр, он был шокирован», — приводит слова Вижье RMC Sport.

Напомним, ранее стало известно, что министр внутренних дел Франции Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Карим перебрался в саудовский «Аль-Иттихад» летом 2023 года на правах свободного агента. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.