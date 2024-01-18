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«Я выбрал играть в футбол!» Круговой выступил с заявлением об уходе из «Зенита» в ЦСКА

«Я выбрал играть в футбол!» Круговой выступил с заявлением об уходе из «Зенита» в ЦСКА
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Российский защитник Данил Круговой выступил с заявлением об уходе из «Зенита». Ранее было объявлено, что ближайшим летом футболист присоединится к московскому ПФК ЦСКА. После этой новости «Зенит» перевёл Кругового во вторую команду.

«Всем привет! Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.

Не хочу спекуляций и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы!
Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем и Сергеем Богдановичем, они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

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