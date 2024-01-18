«Зенит» наказал Кругового из-за контракта с ЦСКА. А как в такой ситуации поступали другие?

Вчера, 17 января, было объявлено о самом громком переходе в РПЛ в 2024 году. Защитник «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА до конца сезона-2027/2028. Соглашение с армейцами вступит в силу 4 июня. Однако у Кругового остаётся ещё полгода по контракту с петербуржцами. И «Зенит» на это время отправляет Данила во вторую команду (правда, в ЦСКА, кажется, ещё надеются подписать защитника зимой). Ситуацию лаконично прокомментировал председатель правления петербуржцев Александр Медведев.

Александр Медведев председатель правления «Зенита» «На двух стульях за «Зенит» не играют».

Жёстко? И есть ли примеры, когда другие клубы вели себя так же в похожих ситуациях? Вспоминаем, что было, когда другие футболисты подписывали контракт с новой командой, пока действовал старый.

Дмитрий Торбинский: «Спартак» — «Локомотив», 2008 год

Дмитрий Торбинский Фото: РИА Новости

В конце 2007-го у Торбинского истекал контракт со «Спартаком». Ещё в начале года руководство красно-белых планировало подписать новое соглашение с игроком и уже достигло предварительной договорённости, но, по словам работавшего тогда генеральным директором «Спартака» Сергея Шавло, после вызова в сборную России полузащитник запросил увеличение зарплаты в пять-шесть раз. Гендиректор тогда отметил, что клуб не собирается «вступать в аукцион» и посчитал требования игрока завышенными. Однако высказал мнение, что Торбинский останется в клубе. В июле появилась информация, что Дмитрий подписал контракт с «Локомотивом». Ситуация оставалась неопределённой до октября 2007 года. Главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов установил крайнюю дату в вопросе обсуждения контракта — 18 октября. В тот же день Торбинский объявил о своём решении покинуть «Спартак» и перейти в «Локомотив».

Сергей Шавло экс-гендиректор «Спартака» «Спартак» не тот клуб, который будет бегать за игроком и просить его продлить контракт. Если футболист не желает играть в «Спартаке», если такие времена уже настали, что российские игроки не хотят выступать за этот клуб, то мы не собираемся становиться на колени перед ними».

Босс «Спартака» Леонид Федун и вовсе заявил, что «Торбинский никогда не хотел играть за «Спартак» и отверг множество финансово выгодных предложений клуба». Торбинский в ответ рассказал об уважении к клубу и болельщикам, но отметил, что не жалеет о своём уходе, а причиной назвал не деньги, а отношение: «По большому счёту на протяжении многих лет в «Спартаке» в меня верил только Федотов (экс-тренер команды. — Прим. «Чемпионата»).

Хотя и было объявлено о договорённости с «Локо», Дмитрий продолжил играть, проведя три встречи в РПЛ. Но по дисциплинарным причинам (опоздание на предыгровую установку) Станислав Черчесов не включил Торбинского в заявку на матч с «Сатурном». «Спартак» в итоге сыграл вничью, потеряв важнейшие очки в борьбе за золото. А в следующей встрече с «Ростовом» Дмитрий вышел в старте и отдал голевой пас на Веллитона. Однако победа «Спартака» уже не повлияла на «золотую» гонку — чемпионом стал «Зенит». А 9 января 2008 года было официально объявлено о переходе Торбинского в «Локомотив».

Артём Дзюба: «Спартак» — «Зенит», 2014 год

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба в «Спартаке» становился важным игроком эпизодически. Например, Артём был футболистом основы в сезоне-2011/2012, при Унаи Эмери в чемпионате-2012/2013 также часто появлялся на поле. Но после увольнения испанца и возвращения Валерия Карпина сел на скамейку. Последовала аренда в «Ростов» в сезоне-2013/2014, где он проявил себя с лучшей стороны. Дзюба вернулся в «Спартак» и выдал мощный отрезок на старте РПЛ-2014/2015, забив семь голов в 14 встречах.

В октябре 2014 года в СМИ появилась информация, что Дзюба отклонил предложение «Спартака» о продлении контракта, истекающего в июне 2015 года. В ноябре босс красно-белых Леонид Федун сообщил, что форвард отклонил уже три предложения по новому контракту, а также отметил, что новых предложений Дзюбе не будет. Появилась информация о возможном переходе нападающего в «Локомотив», однако Федун и президент «Локомотива» Ольга Смородская информацию не подтвердили.

А в конце января 2015-го разорвалась новостная бомба: Дзюба переходит в «Зенит». Уже 6 февраля было объявлено, что форвард подписал контракт с петербуржцами. Соглашение было рассчитано на пять лет с зарплатой € 3,3 млн в год. По условиям, Дзюба переходил в «Зенит» 1 июля 2015 года. До перехода он был переведён в дубль. «Зенит» хотел взять Артёма в бесплатную аренду, но при этом полностью взять на себя выплату зарплаты игрока. Это предложение и другое — об аренде за € 500 тыс. — были отвергнуты. В последний день зимнего трансферного окна «Спартак» отдал Дзюбу в аренду «Ростову» с компенсацией около € 1 млн и без возможности принимать участие в игре «Ростова» с красно-белыми. На этом история форварда и «Спартака» завершилась.

Владимир Гранат: «Динамо» — «Спартак», 2015 год

Владимир Гранат Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Гранат выступал за «Динамо» на протяжении 10 лет – с 2005 по 2015 год. Однако в итоге Владимир перебрался в московский «Спартак» — к принципиальному сопернику бело-голубых. Летом 2015 года у Владимира завершался контракт с «Динамо». Однако в октябре 2014-го Граната (вместе с Нобоа) перевели в дубль.

ФК «Динамо» заявление клуба по переводу Нобоа и Граната в дубль «У обоих футболистов в недалеком будущем заканчиваются контракты, с чем, очевидно, связана потеря концентрации в тренировочном процессе, что, в свою очередь, и стало причиной для данного решения. Гранат и Нобоа с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, вопросы с будущим игроков будут решаться в рабочем порядке – на переговорах с руководством клуба. Необходимо заметить, что у ряда других футболистов «Динамо» до окончания контрактов также осталось менее года, однако эти обстоятельства не мешают им полностью сосредоточиться на тренировках».

К Гранату в итоге проявляли интерес российские клубы, а его агент Марко Трабукки искал варианты в Италии. Зимой 2015 года защитник не появился ни на одном сборе «Динамо» и мог остаться без игровой практики до окончания контракта. Однако в последний день зимнего трансферного окна Гранат перешёл на правах аренды до конца сезона-2014/2015 в «Ростов». А 3 марта 2015 года московский «Спартак» объявил о переходе Граната в команду по окончании сезона на правах свободного агента.

Юрий Жирков и Александр Кокорин: «Динамо» — «Зенит», 2016 год

Александр Кокорин и Юрий Жирков Фото: РИА Новости

Жирков и Кокорин в середине 2010-х путешествовали по командам вместе. В 2013 году они перебрались из «Анжи» в «Динамо», а затем переехали из Москвы в Санкт-Петербург. В конце сезона-2015/2016 у обоих футболистов кончались контракты с бело-голубыми. «Зенит» подсуетился и подписал контракты с Жирковым и Кокориным. Однако петербуржцы решили не ждать до лета, когда игроки присоединятся как свободные агенты, а забрать их сразу. За Жиркова заплатили € 640 тыс., а за Кокорина — € 2 млн. Интересно, что Александром интересовался лондонский «Арсенал», однако предложение по форварду не устроило «Динамо». В итоге Жирков и Кокорин покинули бело-голубых без скандалов.

Иван Игнатьев: «Краснодар» — «Рубин», 2019 год

Иван Игнатьев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Воспитанник «Краснодара», подававший огромные надежды, но в итоге покинувший клуб, в сезоне-2018/2019 стал игроком основного состава. Однако в начале 2019-го он неожиданно выпал из основы и был переведён в «Краснодар-2». 3 марта «Краснодар» вышел на гостевой матч 18-го тура РПЛ со «Спартаком» без номинального нападающего. На послематчевой пресс-конференций тренер «быков» Мурад Мусаев объяснил отсутствие Игнатьева: «С нами тренировались молодые игроки, однако они не были готовы играть. Мы решили, что в ущерб себе, но отдадим их во вторую команду. Игнатьев был не готов, поэтому остался в Краснодаре».

Однако журналисты узнали об отстранении Ивана от основы по нефутбольным причинам. Отмечалось, что игрок не принял новый пятилетний контракт, предложенный клубом. Игнатьеву пообещали увеличить зарплату (по разным данным, она составляла 200-350 тысяч рублей месяц) как минимум в два-три раза (до 600-750 тысяч). «Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарила ему автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с «Краснодаром» не подписывает, он в дубле и с новой машиной», — рассказывал инсайдер Нобель Арустамян. А затем заговорил и сам Игнатьев, описавший то, что происходило перед матчем со «Спартаком».

Иван Игнатьев экс-форвард «Краснодара» «После предыгровой тренировки состоялись переговоры… Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством. Я пришёл один, официального агента пока нет. Мне сделали определённое предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром»-2».

Однако в итоге весной Игнатьев всё же подписал новый контракт. «Поговорили по новому контракту с коммерческим директором, я согласился, всё подписал. Условия улучшили? Чуть-чуть, но ситуация там в другом. В тот момент я хотел показать клубу, что никогда не думал идти против них. Хотел, чтобы было правильно, честно, поэтому подписал контракт до 2022 года, который мне предложили. Плюс-минус там всё осталось, как и в первом варианте», — рассказывал Иван в сентябре 2019-го. Однако уже в декабре Игнатьев стал футболистом «Рубина». Сумма трансфера составила € 7 млн.

Сейчас в карьере Игнатьева не всё гладко Иван Игнатьев покинул «Сочи»

Никита Чернов: «Крылья Советов» — «Спартак», 2022 год

Никита Чернов (в центре) Фото: РИА Новости

Воспитанник ЦСКА неожиданно перешёл в «Спартак» в 2022 году. Защитник заключил контракт с красно-белыми зимой 2022-го, за полгода до окончания соглашения с «Крыльями Советов». Официально о переходе Чернова «Спартак» объявил 4 февраля. Красно-белые сообщили, что соглашение с Никитой вступит в силу 1 июня 2022 года. Однако «Спартак» всё же заплатил «Крыльям» небольшую компенсацию (€ 110 тысяч), после чего Чернов присоединился к москвичам уже 22 февраля. «У Никиты контракт с «Крыльями» до конца этого сезона. Мы ему сделали несколько предложений, начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить. Никита выбрал другой вариант продолжения карьеры. Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит», — рассказывал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

«Взвешивал все за и против. Прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов «Спартака» и ЦСКА были ожидаемы. Осадок в душе — есть. Почти всё осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги чемпионов, знаешь весь персонал и базу. Более того — когда я играл в «Крыльях», фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали. Да, я перешёл в «Спартак» и представляю, как это выглядит. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь. Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте», — отмечал сам Чернов.

Бонус. Марио Гётце: «Боруссия» Дортмунд – «Бавария», 2013 год

Марио Гётце Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

23 апреля 2013 года Гётце подписал контракт с мюнхенской «Баварией». За трансфер мюнхенцы заплатили «Боруссии» € 37 млн (трансферный рекорд для немецких футболистов). Зарплата Гётце в «Баварии» составила около € 7 млн в год, сумма отступных стала рекордной для Бундеслиги — € 90 млн. Исторически болельщики «Баварии» и «Боруссии» конфликтуют друг с другом, поэтому фанаты дортмундцев восприняли переход Гётце как предательство. Они оскорбляли игрока в последних матчах Марио за «Боруссию». А немецкая рэп-группа Kopfnussmusik выпустила песню Hast du jetzt was du willst? В тексте Гётце называют «иудой» и «крысой».

Интересно, что 23 апреля Марио подписал контракт с «Баварией», а уже 25-го выбыл из-за травмы после встречи с «Реалом». Гётце повредил мышечные волокна и сыграл до конца сезона только в одной игре (14 минут в ответном матче с мадридцами). Особенно забавно было наблюдать за грустным Гётце после финала Лиги чемпионов. По иронии судьбы, в нём встретились «Боруссия» и «Бавария». Мюнхенцы одержали победу со счётом 2:1, а после встречи игроки дортмундцев подошли к фанатам. В их числе был и Гётце. Любопытно, что Марио в итоге вернулся в клуб в 2016-м. Но второе пришествие оказалось не таким ярким.