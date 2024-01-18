Регилон — о переходе в «Брентфорд»: это именно то, что нужно мне на данном этапе карьеры

Защитник Серхио Регилон прокомментировал свой переход в «Брентфорд» из «Тоттенхэма» на правах полугодовой аренды.

«Я очень счастлив, думаю, это то, что мне нужно сейчас, на данном этапе моей карьеры. Томас (Франк, главный тренер «Брентфорда». — Прим. «Чемпионата») сыграл ключевую роль в этом переходе. Сейчас такой момент, когда мне нужно играть регулярно, и я думаю, что этот клуб может мне это дать. Эти шесть месяцев я буду делать всё для команды, но это также важно и для моего будущего», — приводит слова Регилона официальный сайт «Брентфорда».

Напомним, о переходе защитника в «Брентфорд» на правах аренды стало известно вчера, 17 января. В конце мая испанский футболист вернётся в расположение «Тоттенхэма».