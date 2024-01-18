Российский вратарь Лодыгин рассказал о травме головы, полученной в матче Кубка Греции

Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о травме головы, которую он получил в матче с «Олимпиакосом». Напомним, 17 января «Панатинаикос» на выезде переиграл «Олимпиакос» в матче 1/8 финала Кубка Греции. Встреча на «Георгиос Караискаки» завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти победу одержал «Панатинаикос» (7:6). Одним из главных героев послематчевой серии стал Лодыгин.

«Что касается моего здоровья после вчерашнего матча, всё обошлось. Голова у меня не кружилась, ничего такого. Так получилось, что партнёр по команде попал локтем по моей голове. В тот момент у меня было большое рассечение. Врачи вообще не хотели, чтобы я продолжал матч, потому что оно было просто огромным – после матча мне наложили восемь или девять швов. Но сейчас чувствую себя хорошо – всё обошлось, к счастью», — сказал Лодыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.