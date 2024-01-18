Лодыгин с травмой головы вывел «Панатинаикос» в 1/4 финала Кубка Греции

17 января, «Панатинаикос» Лодыгина на выезде переиграл «Олимпиакос» в матче 1/8 финала Кубка Греции. Встреча на «Георгиос Караискаки» завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти победу одержал «Панатинаикос» (7:6).

Основное время игры между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» завершилось вничью, а в серии послематчевых пенальти при счете 4:4 «Панатинаикос» не забил и «Олимпиакосу» оставалось реализовать последний удар, с которым справился вратарь гостей Юрий Лодыгин. В следующей паре ударов его партнеры забили, а игрок соперника промахнулся. В итоге «Панатинаикос» проходит в 1/4 финала Кубка Греции.

Отметим, что по ходу матча вратарь «Панатинаикоса» получил травму головы, но доиграл встречу до конца.

В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «Панатинаикос» 11 встреч, в которых пропустил шесть мячей и в семи матчах сыграл на ноль.

Напомним, после 18 матчей «Панатинаикос» занимает второе место в чемпионате Греции с 41 очком. «Олимпиакос» расположился на шестой строчке, набрав 35 баллов.

Материалы по теме Фатих Терим стал главным тренером «Панатинаикоса», за который выступает россиянин Лодыгин

Юрий Лодыгин подписал контракт с «Панатинаикосом»