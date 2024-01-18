Агент Марсьяля прокомментировал слухи о конфликте его клиента с Эриком тен Хагом

Агент Филипп Ламболи, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, рассказал о будущем своего клиента в английском клубе, а также о его взаимоотношениях с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

«Антони не покинет клуб в январе. Он останется в нём до истечения срока его контракта в июне. То, что говорят про Антони, не является правдой. Он не исключён из общей группы, и у него нет проблем с тренером. Ему просто предстоит небольшая операция, которую ему следовало сделать некоторое время назад», — приводит слова Ламболи журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, французский футболист не выходил на поле с минувшего декабря. Изначально появилась информация, что Марсьяль не принимает участия в матчах из-за болезни. Однако затем в СМИ появились сведения, что нападающий тренируется по индивидуальной программе из-за конфликта с тен Хагом.