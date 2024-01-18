Мбаппе рассказал о просмотре в «Реале» в 2012 году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о просмотре в мадридском «Реале», который состоялся в декабре 2012 года. На тот момент французу было 14 лет.

«Меня пригласил «Реал» Мадрид. Я провёл там четыре дня. Я видел всех суперзвёзд, всю команду, у меня голова шла кругом.

После этого мне пришлось вернуться и три дня убираться в классе моей мамы. Я спустился от звёзд на дно (смеётся). В тот момент я думал: «О чём она думала, возвращая меня сюда?» Но сейчас, в этом возрасте, я понимаю. Я коснулся звёзд, мне пришлось вернуться на землю», — приводит слова Мбаппе One Football со ссылкой на передачу Envoyé Spécial.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в мадридском «Реале».Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в € 180 млн. В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.