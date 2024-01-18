«Я ни у кого их не краду». Мбаппе высказался о своей зарплате в «ПСЖ»

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своей заработной плате во французском клубе, заявив, что не считает её завышенной.

«Честно говоря, я не знаю точно, сколько я зарабатываю. Когда мне было 12 лет, я тоже думал, что в футболе слишком много денег. Я считаю, что заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не крал и не краду. Так устроен мир. Я всегда был убежден, что стану мировой суперзвездой», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на передачу Envoyé Spécial.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в мадридском «Реале».Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в € 180 млн. В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.