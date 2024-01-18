Кот-д'Ивуар — Нигерия: стартовые составы команд на матч Кубка африканских наций

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 января, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии. Команды будут играть на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:

Кот-д'Ивуар: Фофана, Конан, Н'Дика, Дьоманде, Орье, Фофана, Сангаре, Кессье, Куаме, Крассо, Бога.

Нигерия: Нвабили, Аджайи, Трост-Эконг, Бейсси, Айна, Занузи, Оньека, Айуоби, Чуквезе, Осимхен, Лукман.

В своём первом матче на турнире сборная Кот-д'Ивуара уверенно обыграла Гвинею-Бисау со счётом 2:0. Нигерийцы в первом туре сыграли вничью со сборной Экваториальной Гвинеи.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.