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«Тоттенхэм» отозовал защитника из аренды в «Аугсбурге» и отдал его в «Миллуолл»

«Тоттенхэм» отозовал защитника из аренды в «Аугсбурге» и отдал его в «Миллуолл»
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Центральный защитник «Тоттенхэм Хотспур» Джафет Танганга, выступавший в первой половине сезона за немецкий «Аугсбург», перешёл в «Миллуолл» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Футболист находился в аренде в клубе немецкой Бундеслиги с 1-го сентября 2023 года. За это время Джафет не провёл за «Аугсбург» ни одного матча.

«Миллуолл» выступает в английском Чемпионшипе. После 27 сыгранных матчей команда располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды из Лондона 32 очка.

24-летний Танганга является воспитанником «Тоттенхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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