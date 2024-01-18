«Лион» объявил о переходе Гифта Орбана из «Гента»

Французский «Лион» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Гифта Орбана из бельгийского «Гента». Нигериец подписал контракт с клубом Лиги 1 до конца сезона-2027/2028.

Сумма трансфера составила € 12 млн, к которым может быть добавлено максимум € 8 млн в виде бонусов. Также в соглашении включён пункт о выплате бельгийскому клубу 20% от прибыли от перепродажи игрока.

21-летний Орбан выступал за «Гент» на протяжении одного года. В нынешнем сезоне форвард провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами. Ранее Гифт выступал за норвежский «Стабек» и нигерийский футбольный клуб «Бизон». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

После 18 сыгранных матчей Лиги 1 «Лион» находится в зоне стыковых матчей, на 16-й строчке с 16 очками.