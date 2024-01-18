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«Лион» попытается подписать Данжуму в январе

«Лион» попытается подписать Данжуму в январе
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Вингер «Вильярреала» Арно Данжума, выступающий на правах аренды за «Эвертон», может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Лион». Боссы французского клуба в первую очередь рассматривают вариант с шестимесячной арендой атакующего игрока. «Эвертон» на данный момент не желает досрочно расторгать арендное соглашение с «Вильярреалом».

В текущем сезоне Данжума провёл за «Эвертон» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с «Вильярреалом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Лион» сербского полузащитника «Ренна» Неманьи Матича.

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