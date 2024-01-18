Нигерия обыграла Кот-д'Ивуар и поднялась на второе место в группе А

Сегодня, 18 января, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии. Команды играли на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Нигерийцы одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит 55-й минуте с 11-метрового удара, назначенного за фол на нападающем итальянского «Наполи» Викторе Осимхене. Автором забитого мяча стал капитан сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг.

Благодаря этой победе в активе Нигерии стало четыре очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице группы А. Кот-д'Ивуар с тремя очками располагается на третьей строчке.