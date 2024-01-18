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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в основном центральном защитнике «Байера»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в основном центральном защитнике «Байера»
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«Манчестер Юнайтед» присматривается к 23-летнему центральному защитнику леверкузенского «Байера» Одилону Коссуну. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Коссуну вошёл в расширенный список игроков, которых «красные дьяволы» рассматривают для усиления линии обороны. Однако ивуарийский защитник не является приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Байера» принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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