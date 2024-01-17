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Игрок «Баварии» Мюллер высказался о чемпионской гонке с «Байером»

Игрок «Баварии» Мюллер высказался о чемпионской гонке с «Байером»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о борьбе за чемпионский титул в Бундеслиге нынешнего сезона.

«Мы признаём, что «Байер» играет хорошо и добивается результатов, не более. В день матча мы видим, с кем они играют, и следим за результатом. По ходу игры надеемся, что они вот-вот потеряют очки, а затем видим, что к перерыву «Байер» ведёт 3:0. Тогда начинаем думать: «Ладно, чёрт с ним, попробуем на следующей неделе». У нас большие цели, и всё в наших руках. Мы сосредоточены на своей игре. Мы хотим стать чемпионами», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», набравший 45 очков. Второе место занимает «Бавария» (41 очко), которая провела на один матч меньше.

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