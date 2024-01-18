«Наполи» — «Фиорентина»: Зербин сделал счёт разгромным, оформив дубль

Сегодня, 18 января, в полуфинальном матче Суперкубка Италии встречаются «Наполи» и «Фиорентина». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме, на 22-й минуте, Джованни Симеоне открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. В концовке матча, на 84-й минуте, Алессио Дзербин удвоил преимущество хозяев. Почти сразу же, на 87-й минуте, Алессио Дзербин сделал счёт разгромным, оформив дубль — 3:0.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 8-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» в гостях добыла уверенную победу — 3:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Италии также поборются «Интер» и «Лацио».

На данный момент «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко после 20 туров. «Фиорентина» располагается на четвёртой строчке и имеет в своём активе 34 очка за аналогичное количество игр.