Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» с Хвичей разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии

«Наполи» с Хвичей разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 января, в полуфинальном матче Суперкубка Италии встречались «Наполи» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Хвича Кварацхелия провёл на поле 72 минуты, не отметившись результативными действиями.

В первом тайме, на 22-й минуте, Джованни Симеоне открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. В концовке матча, на 84-й минуте, Алессио Дзербин удвоил преимущество неополитанцев. Почти сразу же, на 87-й минуте, Алессио Дзербин забил третий гол «Наполи», оформив дубль и установив окончательный счёт матча — 3:0, разгромная победа «Наполи».

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 января 2024, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Симеоне – 22'     2:0 Дзербин – 84'     3:0 Дзербин – 86'    

Таким образом, «Наполи» вышел в финал Суперкубка Италии, где встретится с победителем второй полуфинальной пары «Интер» — «Лацио».

Турнирная сетка Суперкубка Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android