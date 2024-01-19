Кубок африканских наций, 18 января: результаты игрового дня

В четверг, 18 января, прошло три матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.
Группа A
Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау — 4:2.
Кот-д`Ивуар — Нигерия — 0:1.
Группа B
Египет — Гана — 2:2.
19 января на турнире запланировано три матча: Кабо-Верде — Мозамбик, Сенегал — Камерун и Гвинея — Гамбия.
Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).
Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проведут на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).
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