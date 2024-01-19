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Кубок африканских наций, 18 января: результаты игрового дня

Кубок африканских наций, 18 января: результаты игрового дня
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В четверг, 18 января, прошло три матча 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Группа A

Экваториальная Гвинея — Гвинея-Бисау — 4:2.

Кот-д`Ивуар — Нигерия — 0:1.

Группа B

Египет — Гана — 2:2.

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 17:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
4 : 2
Гвинея-Бисау
1:0 Нсуэ – 21'     1:1 Ороско – 37'     2:1 Миранда – 46'     3:1 Нсуэ – 51'     4:1 Нсуэ – 61'     4:2 Турбо – 90+3'    
Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
0 : 1
Нигерия
0:1 Трост-Эконг – 55'    
Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
18 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 2
Гана
0:1 Кудус – 45+3'     1:1 Мармуш – 69'     1:2 Кудус – 71'     2:2 Мохамед – 74'    

19 января на турнире запланировано три матча: Кабо-Верде — Мозамбик, Сенегал — Камерун и Гвинея — Гамбия.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Тогда победителем турнира стала национальная команда Сенегала, которая в финальном матче обыграла сборную Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи проведут на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Турнирная таблица Кубка Африки
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