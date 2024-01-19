Переговоры по переходу Перишича из «Тоттенхэма» в «Хайдук» находятся на завершающей стадии

Переговоры по переходу хорватского полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ивана Перишича в «Хайдук» идут полным ходом и находятся на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Тоттенхэм» готов отпустить футболиста в аренду до конца сезона. Также сообщается, что Перишич очень хочет вернуться в команду из Сплита, чтобы войти в историю клуба.

В сентябре минувшего года стало известно, что 34-летний футболист получил разрыв крестообразных связок правого колена. Сроки возвращения Перишича пока что неизвестны.

Напомним, Перишич является воспитанником «Хайдука». Хорватский футболист перешёл в «Тоттенхэм» из «Интера» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.