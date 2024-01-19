Глава саудовской лиги Аллазиз — о Хендерсоне: очень жаль, что у него ничего не получилось

Генеральный директор саудовской Про-Лиги Саад Аллазиз высказался об уходе английского полузащитника Джордана Хендерсона из «Аль-Иттифака».

«Всё это просто часть футбола, всего мира и жизни, всей карьеры. Иногда, несмотря на все усилия, люди не могут приспособиться или прижиться на новом месте, и это может сказаться на их игре и привести к разочарованию. Джордан — хороший парень, и очень жаль, что у него ничего не получилось, но он первым признает, что ему была оказана полная поддержка. Все старались, и никто не виноват в том, что случилось. Я рад, что клуб действовал быстро, ведь они должны защищать как свои интересы, так и интересы игрока, и в данном случае всё к лучшему», — приводит слова Аллазиза инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что 33-летний Хендерсон расторг контракт с «Аль-Иттифаком» и перешёл в амстердамский «Аякс».