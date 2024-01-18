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«Аякс» объявил о подписании контракта с Хендерсоном

«Аякс» объявил о подписании контракта с Хендерсоном
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Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании контракта с английским полузащитником Джорданом Хендерсоном, ранее выступавшего за саудовский «Аль-Иттифак».

Бывший игрок «Сандерленда» и «Ливерпуля» подписал соглашение с «Аяксом» рассчитанное до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать за клуб из Нидерландов под шестым номером.

Фото: ФК «Аякс»

33-летний Хендерсон выступал за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в английском «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

После 17 сыгранных матчей чемпионата Нидерландов «Аякс» находится на пятом месте. В активе команд из Амстердама 18 очков.

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